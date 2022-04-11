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Кабмин запустил бесплатную платформу для помощи в эвакуации бизнеса
Министерство цифровой трансформации Украины вместе с Prozorro запустили Relocate. Это бесплатная платформа для помощи в перемещении бизнеса из зон боевых действий в безопасные области Украины. Об этом сообщает Минцифры.
Для кого предназначена платформа:
- Для бизнеса, подавшего заявки на релокацию;
- Компаний, желающих помочь предприятиям с релокацией;
- Представителей Министерства экономики, военных администраций, компаний, которые помогают с проработкой заявок, логистикой, процессом переезда, поиском новых производственных помещений и расселением работников и т.д.
Как подать заявку:
Чтобы подать заявку нужно заполнить форму по ссылке. Кстати, подать заявку могут не только предприятия, которые нуждаются в релокации, но и компании, которые готовы предоставить для этого помещения или другие активы.
Теги: Украина, бизнес, эвакуация, Кабмин, платформа
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