Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В Украине разработали приложение для проверки подозрительных лиц

12.04.2022 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине разработали приложение для проверки подозрительных лиц

Киберспециалисты Службы безопасности Украины вместе с командами YouControl и Artellence разработали приложение "ТиХто" для проверки подозрительных лиц, в частности на блок-постах. Об этом сообщает СБУ в Facebook.
Основной целью приложения стало желание упростить процедуру проверки лиц на блокпостах, на улицах во время комендантанского часа или в любых других ситуациях. В спецслужбе заверили, что приложение не содержит, не будет хранить и передавать персональные данные.
"Благодаря ему можно проверить:
- соответствует ли фото в паспорте действительности, паспорт недействителен и считается ли он потерянным;
- находится ли человек в государственном розыске;
- наложены ли на него санкции СНБО и присутствует ли это лицо в реестре террористов;
- включено ли лицо в список военных террористов и ДРГ или базы "Миротворец";
- находится ли авто в розыске", – говорится в сообщении.
СБУ будет использовать для проверки данные из открытых реестров. Вместе с тем, в ведомстве призвали немедленно передавать правоохранителям любую информацию о "факторах риска" в приложении.



Теги: СБУ, приложение, проверка, личность
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх