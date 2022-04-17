Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В ночь с 17 на 18 апреля будут недоступны сервисы Приват24

17.04.2022 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ночь с 17 на 18 апреля будут недоступны сервисы Приват24

ПриватБанк сегодня ночью (с 23:00 17 апреля до 8:00 18 апреля) проводит очередной этап регламентных работ в Приват24. Часть сервисов будет проходить техобслуживание, поэтому приложения и веб-версия будут недоступны. Об этом сообщает пресс-служба банка.
"В течение дня 18 апреля возможны временные перебои Приват24, пока мы стабилизируем работу всех сервисов", - говорится в сообщении.



Теги: сбой, предупреждение, Приват24
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх