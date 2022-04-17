В ночь с 17 на 18 апреля будут недоступны сервисы Приват24

17.04.2022 15:00

ПриватБанк сегодня ночью (с 23:00 17 апреля до 8:00 18 апреля) проводит очередной этап регламентных работ в Приват24. Часть сервисов будет проходить техобслуживание, поэтому приложения и веб-версия будут недоступны. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"В течение дня 18 апреля возможны временные перебои Приват24, пока мы стабилизируем работу всех сервисов", - говорится в сообщении.