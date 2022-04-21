Vodafone сделал услугу "Доступный роуминг" бесплатной

21.04.2022 15:00

Граждане Украины, вынужденно покинувшие ее территорию и находящиеся за границей из-за войны теперь смогут бесплатно получить пакет услуг в рамках сервиса "Доступный роуминг" от Vodafone, сообщает пресс-служба компании.

Ежемесячно абоненты Vodafon могут получить:

10 Гб мобильного Интернета,

250 минут на исходящие звонки (украинские номера Vodafone),

50 минут на номера других украинских операторов, звонки в стране пребывания, а также входящие звонки из любой сети,

100 SMS.

Услуга "Доступный роуминг" работает в 27 странах:

Австрия,

Бельгия,

Болгария,

Великобритания,

Греция,

Дания,

Эстония,

Ирландия,

Испания,

Италия,

Латвия,

Литва,

Молдова,

Нидерланды,

Германия,

Норвегия,

Польша,

Португалия,

Румыния,

Словакия,

Турция,

Венгрия,

Финляндия,

Франция,

Хорватия,

Чехия,

Швеция.

Vodafone автоматически подключит услугу для всех абонентов уже в ближайшие дни.

Если вы не хотите ждать, то можете самостоятельно инициировать подключение услуги. Для этого нужно пополнить счет и набрать комбинацию *600*6#.