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Архив - Наука и технологии

Vodafone сделал услугу "Доступный роуминг" бесплатной

21.04.2022 15:00
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Vodafone сделал услугу "Доступный роуминг" бесплатной

Граждане Украины, вынужденно покинувшие ее территорию и находящиеся за границей из-за войны теперь смогут бесплатно получить пакет услуг в рамках сервиса "Доступный роуминг" от Vodafone, сообщает пресс-служба компании.
Ежемесячно абоненты Vodafon могут получить:

  • 10 Гб мобильного Интернета,
  • 250 минут на исходящие звонки (украинские номера Vodafone),
  • 50 минут на номера других украинских операторов, звонки в стране пребывания, а также входящие звонки из любой сети,
  • 100 SMS.

Услуга "Доступный роуминг" работает в 27 странах:

  • Австрия,
  • Бельгия,
  • Болгария,
  • Великобритания,
  • Греция,
  • Дания,
  • Эстония,
  • Ирландия,
  • Испания,
  • Италия,
  • Латвия,
  • Литва,
  • Молдова,
  • Нидерланды,
  • Германия,
  • Норвегия,
  • Польша,
  • Португалия,
  • Румыния,
  • Словакия,
  • Турция,
  • Венгрия,
  • Финляндия,
  • Франция,
  • Хорватия,
  • Чехия,
  • Швеция.

Vodafone автоматически подключит услугу для всех абонентов уже в ближайшие дни.
Если вы не хотите ждать, то можете самостоятельно инициировать подключение услуги. Для этого нужно пополнить счет и набрать комбинацию *600*6#.



Теги: плата, отмена, роуминг, Vodafone
 
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