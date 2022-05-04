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Создан онлайн-реестр российских военных преступников

04.05.2022 15:00
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Создан онлайн-реестр российских военных преступников

Агентство "Слідство.Інфо" вместе с ОО "Антикоррупционный штаб" 4 мая презентовали проект "Российские военные преступники", систематизирующий информацию о присутствии российских военных в Украине и совершенных ими преступлениях. Об этом сообщает Слідство.Інфо.
На интерактивной онлайн-карте Russian war Criminals собрана информация о более чем 138 тысячах военных российской армии — имя, фамилия, дата рождения, звание, воинская часть, данные о смерти или плене.
Часть профайлов содержит фотографии идентифицированных российских военных, а также ссылки на журналистские материалы, в которых рассказывается о преступлениях отдельного российского военного.
В проекте использована информация из следующих источников: списки, обнародованные Центром оборонных стратегий, ГУР, СНБО, полученные журналистами из своих источников, информация из базы данных МВД "Ищи своих".



Теги: Россия, война, онлайн, реестр, преступники
 
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