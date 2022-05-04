Все рубрики раздела
- Создан онлайн-реестр российских военных преступников15:00
- Vodafone сделал услугу "Доступный роуминг" бесплатной15:00
- В ночь с 17 на 18 апреля будут недоступны сервисы Приват2415:00
- В Днепре запустили чат-бот для переселенцев13:00
- В Украине разработали приложение для проверки подозрительных лиц14:00
- Кабмин запустил бесплатную платформу для помощи в эвакуации бизнеса14:00
- В Украине запускают систему оповещения о ЧС через мобильные телефоны17:00
- В Украине создали онлайн-видеоигру "Маск против Путина"15:00
- В Дие заработала услуга по компенсации за поврежденное имущество11:00
- Создан чат-бот для поиска пропавших во время войны13:00
Создан онлайн-реестр российских военных преступников
Агентство "Слідство.Інфо" вместе с ОО "Антикоррупционный штаб" 4 мая презентовали проект "Российские военные преступники", систематизирующий информацию о присутствии российских военных в Украине и совершенных ими преступлениях. Об этом сообщает Слідство.Інфо.
На интерактивной онлайн-карте Russian war Criminals собрана информация о более чем 138 тысячах военных российской армии — имя, фамилия, дата рождения, звание, воинская часть, данные о смерти или плене.
Часть профайлов содержит фотографии идентифицированных российских военных, а также ссылки на журналистские материалы, в которых рассказывается о преступлениях отдельного российского военного.
В проекте использована информация из следующих источников: списки, обнародованные Центром оборонных стратегий, ГУР, СНБО, полученные журналистами из своих источников, информация из базы данных МВД "Ищи своих".
Теги: Россия, война, онлайн, реестр, преступники
- НАТО: условий для реализации политической части "Минска" нет
- "Стоп Путин, стоп война!" - в Киеве протестовали против российской агрессии на Донбассе
- Горящий август-2014: почему не освободили Донбасс (+ИНФОГРАФИКА)
- Война с Украиной неизбежна: как только вы "сдадите" Киеву Донбасс, они сразу же очень жестко предъявят свои права на Крым! – Гиркин-Стрелков. ВИДЕО
- Российские суды принуждают кадровых офицеров ехать в "командировки" на Донбасс
- Политолог: Украину и Россию ожидает длительный кровоточащий конфликт
- Сегодня и завтра из Славянска отправятся эвакуационные автобусы в Днепр12:00
- В оккупированной Макеевке взорвалась нефтебаза11:00
- Подразделения ООС отразили 12 атак оккупантов за сутки10:00
- В результате рашистского обстрела погибли 10 работников Авдеевского коксохима09:00
- Опубликован график эвакуции из Мариуполя на 4 мая08:00
- На 3 мая запланирован один эвакуационный поезд с Донбасса11:00
- 2 мая на Донбассе ВСУ отбили 12 атак российских оккупантов09:00
- Сегодня планируется продолжение эвакуации из Мариуполя08:00
- Ахметов готовит иски к России за разрушение заводов в Мариуполе17:00
- Укрзализныця отменила эвакуационный поезд Покровск - Чоп13:00
- Создан онлайн-реестр российских военных преступников15:00
- Австралия ввела санкции против чиновников "ЛДНР" и депутатов Госдумы13:00
- Сегодня и завтра из Славянска отправятся эвакуационные автобусы в Днепр12:00
- В оккупированной Макеевке взорвалась нефтебаза11:00
- Подразделения ООС отразили 12 атак оккупантов за сутки10:00
- В результате рашистского обстрела погибли 10 работников Авдеевского коксохима09:00
- Опубликован график эвакуции из Мариуполя на 4 мая08:00
- Рада перенесла празднование Дня победы на 8 мая17:00
- Более 200 мариупольцев на собственном транспорте прибыли в Запорожье15:00
- Идеолога "Новороссии" Царева заочно приговорили к 12 годам тюрьмы13:00
- Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати15:00
- Не допустити голод: як фермери сіють хліб під час війни17:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- На Донбассе украинские воины захватили в плен 7 "вагнеровцев"
- Ахметов готовит иски к России за разрушение заводов в Мариуполе
- Анджелина Джоли приехала во Львов и пообщалась с беженцами с Донбасса (ВИДЕО)
- Рада перенесла празднование Дня победы на 8 мая
- Укрзализныця отменила эвакуационный поезд Покровск - Чоп
- С "Азовстали" удалось эвакуировать 20 гражданских
- ВСУ на Донбассе 30 апреля отбили 9 атак врага
- В оккупированной Макеевке взорвалась нефтебаза
- Жителей Луганщины предупредили о поставках бытового газа без запаха
- Зеленский рассказал о ходе эвакуации с Азовстали