Все рубрики раздела
- В Украине создано приложение РКИН (Русский корабль, иди нах*й)15:00
- Создан онлайн-реестр российских военных преступников15:00
- Vodafone сделал услугу "Доступный роуминг" бесплатной15:00
- В ночь с 17 на 18 апреля будут недоступны сервисы Приват2415:00
- В Днепре запустили чат-бот для переселенцев13:00
- В Украине разработали приложение для проверки подозрительных лиц14:00
- Кабмин запустил бесплатную платформу для помощи в эвакуации бизнеса14:00
- В Украине запускают систему оповещения о ЧС через мобильные телефоны17:00
- В Украине создали онлайн-видеоигру "Маск против Путина"15:00
- В Дие заработала услуга по компенсации за поврежденное имущество11:00
В Украине создано приложение РКИН (Русский корабль, иди нах*й)
Генштаб ВСУ вместе с компанией Alty 5 мая запустил мобильное приложение, в котором можно отслеживать потери личного состава и техники российских оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Приложение получило название «Русский корабль иди нах*й» (сокращенно — РКИН). Пока приложение работает только на операционной системе iOS, версию на Android обещают запустить позже.
В приложении есть виджет, который можно разместить на главном экране смартфона. Выбрать можно один из трех вариантов размера виджета. Маленький: показывает данные о потерях личного состава, средний — данные о потерях личного состава и крупной военной техники, большой — охватывает всю информацию о вражеских потерях.
Кроме того, в приложении показывается соотношение обезвреженной техники врага к тому количеству, которое фиксировали у границы Украины по состоянию на 24 февраля 2022 года.
Также в приложении есть карта актуальных уведомлений о воздушной тревоге и возможности перечислить средства в поддержку ВСУ.
Теги: Украина, Россия, война, приложение, потери
- Европа под прицелом, или Кого еще Россия бить будет
- Как в Советском Союзе издевались над героями Второй мировой войны
- Кремль уже подготовил почву для "слива" "ЛДНР"
- В сети появилось видео с телефона задержанного спецназовца ГРУ (ВИДЕО)
- Заявление Суркова, объявление "Малороссии"…Россия готовит государственный переворот в Украине, - Мирослав Гай
- Бабченко: "Только водружение украинского флага над погранпунктом "Изварино" принесет мир на Донбасс"
- Войска РФ обстреляли ракетами Краматорск10:00
- На Донбассе отбиты 11 атак оккупантов09:00
- Вчера из Мариуполя удалось эвакуировать 344 человека08:00
- ДТЭК возобновила электроснабжение 22 населенных пунктов Донетчины16:00
- Сегодня и завтра из Славянска отправятся эвакуационные автобусы в Днепр12:00
- В оккупированной Макеевке взорвалась нефтебаза11:00
- Подразделения ООС отразили 12 атак оккупантов за сутки10:00
- В результате рашистского обстрела погибли 10 работников Авдеевского коксохима09:00
- Опубликован график эвакуции из Мариуполя на 4 мая08:00
- На 3 мая запланирован один эвакуационный поезд с Донбасса11:00
- В Украине создано приложение РКИН (Русский корабль, иди нах*й)15:00
- "Приватбанк" предупредил о завершении кредитных каникул13:00
- В Испании задержали пророссийского блогера Анатолия Шария12:00
- Укрзализныця предупредила о задержке более 40 поездов11:00
- Войска РФ обстреляли ракетами Краматорск10:00
- На Донбассе отбиты 11 атак оккупантов09:00
- Вчера из Мариуполя удалось эвакуировать 344 человека08:00
- "Шахтер" получил прямую путевку в групповой турнир ЛЧ17:00
- ДТЭК возобновила электроснабжение 22 населенных пунктов Донетчины16:00
- Создан онлайн-реестр российских военных преступников15:00
- Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати15:00
- Не допустити голод: як фермери сіють хліб під час війни17:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- В оккупированной Макеевке взорвалась нефтебаза
- На Донбассе украинские воины захватили в плен 7 "вагнеровцев"
- Ахметов готовит иски к России за разрушение заводов в Мариуполе
- Рада перенесла празднование Дня победы на 8 мая
- Укрзализныця отменила эвакуационный поезд Покровск - Чоп
- Войска РФ обстреляли ракетами Краматорск
- В результате рашистского обстрела погибли 10 работников Авдеевского коксохима
- Зеленский рассказал о ходе эвакуации с Азовстали
- На Луганщине рашисты взяли в плен водителя эвакуационного автобуса
- Более 200 мариупольцев на собственном транспорте прибыли в Запорожье