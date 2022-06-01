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На портале єДопомога появилась возможность оформить денежную помощь от международных организаций
С 31 мая украинцы, которые находятся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, на которых идут активные боевые действия, а также внутренне перемещенные лица могут подать заявку на получение денежной помощи от международных организаций онлайн через платформу "єДопомога". Об этом сообщает Министерство социальной политики.
Для подачи заявки на главной странице портала "єДопомога" необходимо выбрать пункт " Выплаты от международных организаций" и указать:
- свои персональные данные;
- номер банковского счета в формате IBAN для зачисления средств.
Данные, которые человек указывает в заявке, верифицируются на основе государственных реестров.
Верифицированные заявки передаются международным организациям, которые будут принимать решения о выплатах на основе приоритетности уязвимых категорий получателей и наличия средств для осуществления таких выплат.
Теги: помощь, оформление, онлайн, переселенцы
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