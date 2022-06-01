Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

На портале єДопомога появилась возможность оформить денежную помощь от международных организаций

01.06.2022 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На портале єДопомога появилась возможность оформить денежную помощь от международных организаций

С 31 мая украинцы, которые находятся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, на которых идут активные боевые действия, а также внутренне перемещенные лица могут подать заявку на получение денежной помощи от международных организаций онлайн через платформу "єДопомога". Об этом сообщает Министерство социальной политики.
Для подачи заявки на главной странице портала "єДопомога" необходимо выбрать пункт " Выплаты от международных организаций" и указать:
- свои персональные данные;
- номер банковского счета в формате IBAN для зачисления средств.
Данные, которые человек указывает в заявке, верифицируются на основе государственных реестров.
Верифицированные заявки передаются международным организациям, которые будут принимать решения о выплатах на основе приоритетности уязвимых категорий получателей и наличия средств для осуществления таких выплат.



Теги: помощь, оформление, онлайн, переселенцы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх