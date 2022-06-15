Возле Львова открыли первую очередь уникального модульного городка для переселенцев

15.06.2022 16:00

В селе Хоросно Солонковской громады, в 15 км от Львова, открыли первый квартал модульного городка для переселенцев Leo States. Первые 10 домиков, оборудованные кухней и санузлами, построили в рекордно сжатые сроки - за 1 месяц. В будущем планируется строительство еще 100, 250 и 350 домиков. Об этом сообщает ZAHID.NET.

В отличие от других модульных городков во Львове и области, каждый домик Leo States оборудован всем необходимым для жизни, в частности собственным санузлом и кухней. В каждом домике есть две двухэтажные кровати с одеялами, подушками и постельным бельем, шкафы, посуда, часть продуктов, кухонный уголок с электроплитой, холодильником, столом и мойкой, санузел с умывальником, душевой кабиной, унитазом, бойлером и стиральной машиной. На территории расположены небольшая детская площадка и зона барбекю.

Один домик с мебелью и оборудованием стоит около 10 тыс. евро. Строительство финансируют исключительно благотворители, и уже удалось собрать около 400 тыс. евро.

Сбором средств занимается БФ «Фонд друзей Украины». Реквизиты для помощи в различных форматах (PayPall, SWIFT-переводы из-за рубежа, переводы из Украины, пожертвования в криптовалюте) можно найти по ссылке.



