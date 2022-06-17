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Архив - Наука и технологии

Голограмма Зеленского выступила на конференции в Париже

17.06.2022 13:00
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Голограмма Зеленского выступила на конференции в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в виде голографической трансляции перед представителями крупных технологических компаний на конференции VivaTech в Париже. Об этом накануне сообщила газета The Guardian.
"Для президентов необычно использовать голограмму для общения с людьми, но это не единственное из Звездных войн, что мы использует на практике. Мы еще и Империю победим", – сказал Зеленский, имея в виду путинскую Россию.
Он предложил технологическим компаниям после окончания войны участвовать в восстановлении Украины "как полностью цифровой демократии".
Зеленский подчеркнул, что Украина представит конкретный план по созданию цифрового правительства на конференции в Швейцарии в ближайшие недели.
"Ни одна другая страна в мире не предложит вам такой возможности – применить самые передовые технологии на государственном уровне. Это и эксперимент, и цифровая революция, и модернизация действующей системы", – заявил он.



Теги: Париж, конференция, голограмма, Зеленский
 
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