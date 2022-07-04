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В "Дії" начали тестировать пенсионные удостоверения и е-посвідки
Министерство цифровой трансформации Украины запускает бета-тестирование в приложении "Дія" пенсионного удостоверения и виды на временное или постоянное проживание. Об этом Минцифры сообщают в Telegram.
"Вскоре украинцы смогут воспользоваться двумя необходимыми документами в приложении Дія - пенсионным удостоверением и видом на временное или постоянное проживание", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для тестирования пенсионного удостоверения нужно иметь пенсионное удостоверение, выданное с 2014 года (пластиковое или в виде платежной карты).
Для тестирования е-посвідки нужно иметь вид на проживание в форме пластиковой карты с бесконтактным электронным носителем, выданный после 25 апреля 2018 года и банковский счет для авторизации в Дії через BankID, а также смартфон с NFC.
Зарегистрироваться на бета-тестирование можно по ссылке.
Теги: пенсионер, тестирование, удостоверение, Дия
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