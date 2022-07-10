За неделю украинцы собрали на "Армию дронов" 400 млн грн

10.07.2022 11:00

В течение первой недели со старта проекта "Армия дронов" украинцы собрали 400 миллионов гривень. Об этом вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграме.

"400 млн грн за неделю вы собрали для Армии дронов проекта UNITED24. И это только начало. Мы поможем нашим героям из ВСУ системно получать дроны для всех линий борьбы. Вы не представляете ценности своего вклада в победу. Спасибо от всей команды", — написал Федоров.