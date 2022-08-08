На YouTube стали доступны автоматические субтитры на украинском

08.08.2022 17:00

На YouTube стал доступнм просмотр видео с автоматическим переводом субтитров на украинский. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"На встречах с Google мы неоднократно обсуждали доступность сервисов компании на украинском языке. В частности, и субтитров на YouTube. Наша команда делает все, чтобы больше мировых продуктов и сервисов были доступны на украинском. Обращаемся с письмами к компаниям, ведем переговоры и достигаем результатов. На YouTube стал доступным просмотр видео с автоматическим переводом субтитров на украинский. Теперь можно смотреть оригинальный контент со всего мира с переводом на украинский", - сообщил Федоров.