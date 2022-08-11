Все рубрики раздела
- "Укрзализныця" запустила собственное мобильное приложение14:00
- В Украине создали мобильное приложение по минной безопасности10:00
- На YouTube стали доступны автоматические субтитры на украинском17:00
- В Минреинтеграции пообещали улучшение функционала для переселенцев в "Дие"17:00
- Российский робот-шахматист сломал палец семилетнему мальчику (ВИДЕО)17:00
- Первые 150 операторов "Армии дронов" приступили к обучению12:00
- За неделю украинцы собрали на "Армию дронов" 400 млн грн11:00
- Глава Pfizer предупредил о новой волне COVID17:00
- В "Дії" начали тестировать пенсионные удостоверения и е-посвідки11:00
- В Украине стартовал проект "Армия дронов"15:00
"Укрзализныця" запустила собственное мобильное приложение
"Укрзализныця" в партнерстве с "Mastercard" объявила о запуске собственного мобильного приложения для продажи билетов и информирования пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".
Как отмечается, в новом приложении пользователи смогут:
- приобрести билеты на все поезда дальнего сообщения по Украине; вернуть билеты;
- получать уведомления о рейсе и пути прибытия/отправления поезда;
- найти необходимый рейс и ответы на часто задаваемые вопросы о перевозках;
- получить доступ к личному кабинету с сохранением истории рейсов и данных пассажиров для быстрых повторных заказов.
"Тестирование нового приложения было проведено в июле, и с сегодняшнего дня оно уже доступно всем пользователям на AppStore и Google Play Market. Укрзализныця является прямым продавцом билетов через приложение, а следовательно стоимость билетов для пассажиров будет максимально выгодной — какие-либо дополнительные комиссии при оплате отсутствуют", – говорится в сообщении.
Теги: Укрзализниця, Android, приложение, iOS
- Вирус для "гуглофонов" прикрывается приложением Security Suite
- Разработчики придумали способ запускать Windows-программы на Android
- "Тамагочи" возвращается: японская компания выпустит приложение для Android и iOS
- Android-смартфоны теперь откликаются на голосовые команды (ВИДЕО)
- Adobe выпустила Android-приложение для работы с PDF
- Фотосервис Instagram набирает Android-клиентов
- В оккупированном Мариуполе бастуют работники водоканала13:00
- В ДонОВА показали последствия обстрела Бахмута (ВИДЕО)10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В оккупированном Донецке загорелся пивзавод08:00
- В Донецкой области ввели особый режим движения транспорта15:00
- "АТБ" прекращает свою работу в Донецкой области - и.о. мэра Селидово11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Стивен Сигал приехал в Еленовку для съемок документального фильма08:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Мариуполе российские оккупанты устроили перестрелку с боевиками "днр"13:00
- Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма15:00
- "Укрзализныця" запустила собственное мобильное приложение14:00
- В оккупированном Мариуполе бастуют работники водоканала13:00
- Сегодня в Копенгагене состоится конференция североевропейских союзников Украины12:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- В ДонОВА показали последствия обстрела Бахмута (ВИДЕО)10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В оккупированном Донецке загорелся пивзавод08:00
- В теленовостях рос-ТВ стали скрывать лица украинских чиновников-коллаборантов17:00
- В Донецкой области ввели особый режим движения транспорта15:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- Як грати в ігрові автомати для початківців17:00
- План відновлення України: скільки грошей очікувати від світу та на що їх спрямують13:00
- Переселенці з Донеччини організували родинний пікнік у Хмельницькому17:00
- Пентагон оценил потери РФ на войне в Украине
- В Мариуполе российские оккупанты устроили перестрелку с боевиками "днр"
- Соцсети сообщили о сильном пожаре в Донецке (ВИДЕО)
- В оккупированном Крыму показали последствия взрывов на аэродроме "Саки" (ВИДЕО)
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Донецкой области ввели особый режим движения транспорта
- Стивен Сигал приехал в Еленовку для съемок документального фильма
- "АТБ" прекращает свою работу в Донецкой области - и.о. мэра Селидово
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе