Хакеры взломали "Радио Крым" и включили Гимн Украины

30.08.2022 17:00

Хакеры взломали сайт радиостанции в оккупированном россиянами Крыму и запустили гимн Украины в эфире. Об этом заявил так называемый заместитель председателя Крыма Олег Крючков в Тelegram.

"Вторую неделю продолжаются атаки на интернет площадки крымских телеканалов и радиостанций. Сегодня на одном из технологических отрезков за пределами радиостанции взломано интернет вещание Радио "Крым". Проблема коснулась только интернет сегмента и передатчиков получавших сигнал со спутника. Проблема решается. В ближайшее время вещание Радио "Крым" будет восстановлено", - говорится в сообщении.