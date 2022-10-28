Илон Маск купил Twitter

28.10.2022 08:00

Американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск начал руководить Twitter. Об этом сообщает CNBC.

У Маска было время до пятницы, чтобы завершить приобретение Twitter за 44 миллиарда долларов или столкнуться с судебным разбирательством с компанией.

По сообщению CNBC, Маск возглавил Twitter, тогда как предыдущий генеральный директор Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско.