В "Дія" началось тестирование функции "єОселя"

28.10.2022 17:00

Министерство цифровой трансформации начинает бета-тест программы доступного кредитования єОселя в приложении "Дія". Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Если вы уже пытались получить ипотеку, то знаете, что это достаточно сложный процесс. Мы же упростили его до кнопки "Начать" в услуге єОселя в меню услуг Дія. Далее ваши данные подтягиваются из реестров автоматически. Отправляете заявление в один или несколько банков и ждете решения о выдаче кредита", - написал министр.

Сообщается, что программа позволит приобрести жилье по льготным процентным ставкам. На первом этапе взять кредит на жилье под 3% могут военные по контракту, защитники Украины, силовики и члены их семей, медики, педагоги, ученые, работающие в государственном и коммунальном секторах.

С января 2023 года программу планируют расширить для других категорий. Им будет доступен кредит под 7%. Полный перечень категорий доступен по ссылке.

"Если вы отвечаете требованиям программы, присоединяйтесь к тестированию єОселя в Дії. Заявление будет проходить реальный процесс, и решения банков будут настоящими", - отмечает Федоров.