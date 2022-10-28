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Архив - Наука и технологии

В "Дія" началось тестирование функции "єОселя"

28.10.2022 17:00
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В "Дія" началось тестирование функции "єОселя"

Министерство цифровой трансформации начинает бета-тест программы доступного кредитования єОселя в приложении "Дія". Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Если вы уже пытались получить ипотеку, то знаете, что это достаточно сложный процесс. Мы же упростили его до кнопки "Начать" в услуге єОселя в меню услуг Дія. Далее ваши данные подтягиваются из реестров автоматически. Отправляете заявление в один или несколько банков и ждете решения о выдаче кредита", - написал министр.
Сообщается, что программа позволит приобрести жилье по льготным процентным ставкам. На первом этапе взять кредит на жилье под 3% могут военные по контракту, защитники Украины, силовики и члены их семей, медики, педагоги, ученые, работающие в государственном и коммунальном секторах.
С января 2023 года программу планируют расширить для других категорий. Им будет доступен кредит под 7%. Полный перечень категорий доступен по ссылке.
"Если вы отвечаете требованиям программы, присоединяйтесь к тестированию єОселя в Дії. Заявление будет проходить реальный процесс, и решения банков будут настоящими", - отмечает Федоров.



Теги: кредит, тестирование, ипотека, жилье, Дия
 
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