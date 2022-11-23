Нацполиция запустила чат-бот для информирования о предателях

23.11.2022 15:00

Департамент внутренней безопасности Нацполиции заявил о запуске чат-бота для получения информации о предателях и коллаборантах. Об этом сообщает МВД Украины.

"На телефон горячей линии Департамента ежедневно поступают сотни сообщений о вероятных предателях с деоккупированных и оккупированных территорий", — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что каждое обращение прорабатывается, а информацию тщательно проверяется.

Сообщить о приверженцах "русского мира", в том числе из бывших правоохранителей, можно через чат-бот @dvb_np_bot.