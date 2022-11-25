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Киевстар повышает абонплату для ряда своих тарифных планов
С 1 декабря 2022 года компания Киевстар меняет условия для части абонентов предоплаченной и контрактной формы обслуживания — оператор повышает абонплату и увеличивает объем услуг, входящих в пакет. Речь идет о тарифных планах из предыдущих линеек, где условия не изменялись 2 или более лет, сообщает ITC.UA.
Повышение абонплаты оператор частично компенсирует увеличением объема услуг в этих тарифах: в среднем в 2 раза больше мобильного интернета или минут для звонков на другие сети, или Суперсилы.
К сожалению, полный список тарифов, в которых изменяются условия, оператор не предоставил, однако уже начал рассылать абонентам соответствующие служебные SMS и информировать об изменениях. В частности абонплата выросла для контрактных тарифов "Безлім" и "Київстар 4G": в первом - со 175 грн. до 250 грн. в месяц, во втором — со 150 грн до 250 грн в месяц.
В компании объясняют, что повышают стоимость отдельных тарифов, чтобы продолжать предоставлять услуги мобильной связи и интернета в условиях войны, восстанавливать и обновлять и оборудование, строить новые базовые станции.
Также оператор обращает внимание, что за клиентом остается возможность бесплатного изменения своего тарифа на любой другой из актуальной линейки, что лучше отвечает их потребностям по объему услуг и стоимости.
Теги: Киевстар, абонплата, тарифы, повышение
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