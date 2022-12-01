В Минцифры анонсировали необычную функцию в приложении "Дия"

01.12.2022 17:00

Украинцы в этом году смогут выбрать представителя от Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" через приложение государственных услуг "Дія". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

"Впервые в истории Евровидения сможете выбрать представителя от Украины в приложении Дия. Прозрачно и в несколько кликов.

В этом году активно цифровизируем традиции Евровидения. Имеем классные результаты...

Каждый гражданин сможет максимально быстро и комфортно поддержать любимого исполнителя, который представит Украину на Евровидении-2023 в Ливерпуле", - отметил он.