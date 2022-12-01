В Украине создали приложение для мониторинга отключений света

01.12.2022 13:00

Украинские разработчики на фоне отключения электричества из-за атак России создали приложение Світло с мониторингом блэкаутов. Разработка принадлежит Ивану Денисову и Андрею Захлюпаному, сообщает AIN.UA.

В приложении можно добавлять локации и мониторить, есть ли сейчас там свет или нет, так как оно получает из официальных графиков ДТЭК.

Отмечается, что на данный момент оно показывает данные по Киеву и области.

Также в приложении есть таймер. Он показывает, через какой промежуток времени ориентировочно подадут питание на ту или иную локацию.

Данные берут из графиков Yasno по API.

Среди функций Світло - список с несколькими локациями; таймер к отключению/включению; полный график отключений; офлайн-просмотр сохраненных данных.

Кроме того, разработчики планируют добавить нформацию об экстренных и аварийных отключениях, оповещении за 10-15 минут до отключения и создать виджет на главный экран.

В планах запустить приложение и для других городов Украины. Однако, это сложная задача, так как не все данные доступны по API.

А еще разработчики также запустили Telegram-чат с пользователями приложения.