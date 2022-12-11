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В "Укроборонпроме" рассказали о новых беспилотниках для ВСУ
Украина активно работает над разработкой собственных беспилотников, являющихся одним из самых эффективных видов вооружений в войне против России. Об этом рассказал руководитель проектов концерна "Укроборонпром" Олег Болдырев в интервью изданию НВ.
По словам представителя "Укроборонпрома", уже в скором времени ВСУ получат на вооружение новый беспилотник, который поможет им наносить удары по тылу противника.
Болдырев отмечает, что дрон уже практически готов и проходит испытания. По характеристикам БПЛА похож на иранские дроны-камикадзе, но имеет некоторые особенности, делающие его уникальным.
"Он уже есть. Я бы назвал его "нулевым пациентом". Машина летает, машина сейчас проходит обучение, потому что мы, говоря о ударном беспилотнике, говорим про вариант камикадзе. Но мы, украинцы, очень жадные люди. У нас будут камикадзе с возможностью возвращения", – сказал он.
По информации "Укроборонпрома" дальность полета новых БПЛА составляет 1000 км, а вес боевой части беспилотника – 75 кг.
Теги: дрон, ВСУ, Укроборонпром, камикадзе
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