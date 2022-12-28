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В ЕС вступил в силу единый стандарт для зарядных устройств
Директива о радиооборудовании, которая предусматривает введение на территории Европейского Союза единого стандарта USB Type-C зарядных устройств для всех гаджетов, вступила в силу во вторник. Об этом сообщает "Европейская правда".
Директива предусматривает, что в течение двух лет - то есть до 28 декабря 2024 года - большинство мобильных электронных гаджетов, используемых на территории Европейского Союза, должны будут заряжаться через порт USB Type-C.
К тому времени USB-C должен стать стандартным для смартфонов, планшетов, цифровых камер, наушников, гарнитур, портативных игровых консолей, портативных колонок, электронных ридеров, клавиатур, мышек, портативных навигационных систем и наушников.
Для ноутбуков срок продлен еще на почти полтора года - до 28 апреля 2026-го. Кроме того, Европейская комиссия может с 2025 года и каждые пять лет после этого расширять категорию устройств, на которые распространяется действие директивы.
ЕС окончательно утвердил единый стандарт зарядных устройств для всех гаджетов
Действие директивы не распространяется на беспроводные зарядные устройства, однако до 28 декабря 2026 года Еврокомиссия должна подготовить отчет с предложениями регулирования и этой сферы.
Государства-члены ЕС должны имплементировать положения директивы в национальное законодательство до 28 декабря 2023 года.
Главная цель директивы заключается в уменьшении электронных отходов, которые возникают из-за того, что граждане ЕС вынуждены избавляться от старых зарядных устройств после приобретения новых, для которых те не являются совместимыми.
Теги: стандарт, зарядное устройство, Евросоюз
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