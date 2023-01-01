Синоптики дали прогноз погоды на январь 2023 года

01.01.2023 11:12

Погода в январе 2023 года будет характерна для второго месяца зимы. И температура воздуха, и количество осадков – близки к норме, прогнозируют в Укргидрометцентре, сообщает ICTV.

По данным синоптиков, средняя месячная температура ожидается в диапазоне от 0 до -5 градусов мороза.

В Крыму +1, +2 – это 1-1,5 градуса выше нормы, в восточных и северо-восточных областях – близко к норме.

Относительно осадков, здесь тоже без аномалий — ожидается 28-62 мм, в горных районах Закарпатья и Крыма — до 77-79 мм, что в пределах нормы (80-120%).