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В ВОЗ предупредили о возможности новой волны COVID-19
В ВОЗ считают, что миру угрожает новый штамм коронавируса, который может спровоцировать волну заболеваемости. Об этом в среду, 4 января, пишет Politico.
Речь идет о штамме заболевания - Omicron XBB.1.5. Его уже обнаружили в 29 странах на нескольких континентах.
"Мы обеспокоены его темпами роста, в частности, в некоторых странах Европы и северо-восточной части США, где новый штамм быстро заменил другие циркулирующие подварианты", - заявила технический специалист ВОЗ по Covid-19 Мария Ван Керхове.
В то же время, специалисты не могут дать однозначный ответ о тяжести заболевания, вызванного данным вирусом.
"Пока не ясно является ли Omicron XBB.1.5 более тяжелым, чем другие циркулирующие подварианты", - уточняют в ВОЗ.
По словам Ван Керхове, эксперты анализируют серьезность нового штамма. Отчет будет опубликован в ближайшие дни.
Теги: ВОЗ, угроза, штамм, COVID-19
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