Как вернуть деньги, украденные с банковской карточки?

22.10.2017 20:10

В последнее время участились случаи пропажи средств с банковских платежных карточек. Что делать в таких случаях?

Консультирует Министерство юстиции Украины.

Что делать, если украли карточку?

После выявления факта утраты банковской карты или появления подозрения, что по вашему счету были проведены платежи, которые вы не делали, немедленно сообщите об этом в банк.

Как правило, это можно сделать, позвонив на телефон горячей линии банка, через систему онлайн обслуживания в сети Интернет или лично посетив отделение банка. Более конкретно способы оповещения банковские учреждения прописывают в договорах. Обратите внимание! К моменту сообщения пользователем банка риск от ущерба осуществления операций и ответственность несет пользователь. А с момента уведомления банка риск убытков от осуществления операций несет уже банк.

Что должен сделать банк?

Банк, который выпустил банковскую карту, получив сообщение или заявление о потере банковской карты или о платежах, которых держатель карты не выполнял, обязан: идентифицировать пользователя, зафиксировать обстоятельства ситуации, зафиксировать дату, час и минуты его обращения.

При этом банк обязан немедленно приостановить действия операций с использованием банковской карты стороной. Остаток средств на счете по поручению владельца счета перечисляется на другие счета или выдается наличными.

Какой срок рассмотрения банком заявления или сообщения?

Банк обязан рассматривать заявления или сообщения, касающиеся использования банковской карты или незавершенного перевода, инициированного с его помощью в срок, установленный договором.

Однако этот срок не может превышать срока, предусмотренного законом для рассмотрения обращений жалоб граждан.

При этом банк должен предоставить пострадавшему клиенту возможность получать информацию о ходе рассмотрения заявления или сообщения и должен сообщать в письменной форме о результатах рассмотрения.

Какой срок возврата средств на счет?

Банк должен установить инициатора и правомерность перевода средств. Пока эта процедура не будет проведена, банк имеет право не возвращать на счет ненадлежащего плательщика сумму предварительно списанного ненадлежащего перевода. В то же время, следует отметить, что все эти процедуры не могут занимать более 90 календарных дней.

В случае установления ненадлежащего перевода банк обязан перечислить на счет пострадавшего клиента соответствующую сумму денег за счет собственных средств.

Кроме того, банк должен уплатить пеню в размере 0,1 процента суммы перевода за каждый день, начиная со дня перевода до дня возврата соответствующей суммы на счет.

Можно ли обжаловать решение об отказе возвращать средства?

В случае отказа банка возвращать средства на счет плательщика, пострадавший вправе обратиться в суд по месту нахождения банка в порядке гражданского судопроизводства.

Стоимость подачи искового заявления имущественного характера - 1% от суммы иска, но не менее 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и не более 5 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Источник: internetua.com