Браузер Firefox сломался по всему миру

05.05.2019 14:00

Глобальный сбой в Firefox произошел из-за истечения срока действия сертификата.

Проблемы браузера уже исправляют

Пользователи Firefox в ночь на 4 мая заметили, что их браузер начал сбоить – внезапно отключились все расширения. После наплыва массовых жалоб в службу поддержки выяснилось, что ошибка связана с истечением срока действия сертификата, применяемого для формирования цифровых подписей расширений и аддонов. Теоретически сертификат должен был обновиться сам, однако этого не произошло.

Как сообщает Techradar, устаревший сертификат заблокировал все расширения, поскольку Firefox просто признает их несовместимыми. Сообщения от разработчиков в социальных сетях уверяют, что о проблеме знают и сейчас активно занимаются ее решением. Но когда сбой починят, не сообщается, пользователям просто рекомендуют ждать.

Новые расширения не загружаются в Firefox, а старые – отключились

"Мы сожалеем, что в настоящее время наблюдается проблема, из-за которой существующие и новые расширения не запускаются или не устанавливаются в Firefox. Мы нашли причину, и прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее восстановить эту функциональность в Firefox. Пожалуйста, потерпите, пока мы исправим проблему", – сообщил глава продукта Кев Нидхэм.

На текущий момент существует один обходной путь, но им можно воспользоваться только при использовании версии Firefox Developer или ранних сборок Nightly. Если заглянуть в раздел "about:config" и установить параметр xpinstall.signatures.required в значение False, тогда расширения снова начнут работать.

Источник : https://www.segodnya