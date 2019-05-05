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Браузер Firefox сломался по всему миру
Глобальный сбой в Firefox произошел из-за истечения срока действия сертификата.
Пользователи Firefox в ночь на 4 мая заметили, что их браузер начал сбоить – внезапно отключились все расширения. После наплыва массовых жалоб в службу поддержки выяснилось, что ошибка связана с истечением срока действия сертификата, применяемого для формирования цифровых подписей расширений и аддонов. Теоретически сертификат должен был обновиться сам, однако этого не произошло.
Как сообщает Techradar, устаревший сертификат заблокировал все расширения, поскольку Firefox просто признает их несовместимыми. Сообщения от разработчиков в социальных сетях уверяют, что о проблеме знают и сейчас активно занимаются ее решением. Но когда сбой починят, не сообщается, пользователям просто рекомендуют ждать.
Новые расширения не загружаются в Firefox, а старые – отключились
"Мы сожалеем, что в настоящее время наблюдается проблема, из-за которой существующие и новые расширения не запускаются или не устанавливаются в Firefox. Мы нашли причину, и прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее восстановить эту функциональность в Firefox. Пожалуйста, потерпите, пока мы исправим проблему", – сообщил глава продукта Кев Нидхэм.
На текущий момент существует один обходной путь, но им можно воспользоваться только при использовании версии Firefox Developer или ранних сборок Nightly. Если заглянуть в раздел "about:config" и установить параметр xpinstall.signatures.required в значение False, тогда расширения снова начнут работать.
Источник : https://www.segodnya
Теги: мир, браузер
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