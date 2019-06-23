Все рубрики раздела
- Три мобильных оператора вновь огорошили украинцев: к чему готовиться08:45
- Вышли новые Smart TV премиум класса от Samsung, LG, Kivi21:09
- Браузер Firefox сломался по всему миру14:00
- Украинцы ждали чуть ли не десятилетие, но перенос мобильного номера 1 мая не заработал17:18
- Эксперты выяснили, почему в Украине так быстро растет мобильный трафик 17:08
- В Украине целый город рискует остаться без связи Kyivstar17:43
- Киевстар ощутимо ударил по своим абонентам10:01
- Instagram срочно меняет правила 13:40
- Kyivstar поставил украинцев в тупик: старые тарифы в прошлом, готовьте кошельки19:20
- Киевстар пачками закрывает старые тарифные пакеты17:38
Три мобильных оператора вновь огорошили украинцев: к чему готовиться
К чему готовиться?
Украинские мобильные операторы пошли на уступки и заявили о смягчении тарификации для населения.
Так, лидирующие компании сотовой связи в Украине – «Киевстар», lifecell и «Vodafone Украина» заявили, что при одном условии готовы отказаться от четырехнедельной тарификации, то есть, когда оператор считает четыре недели за пакетный месяц.
Государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Мария Процишен рассказала, что во время заседания с представителями компаний обе стороны пришли к выводу, что насчитывать тарифный план по таким условиям – не нормально и это является проблемой для многих абонентов.
Несмотря на это, не все готовы отказаться от такой системы, исходя из того, что «отдельным абонентам очень по вкусу такие тарифные планы».
«Рассматривали сегодня комитетом рекомендательные разъяснения для всех трех операторов мобильной связи. Из позитива - каждый оператор признал, что проблема действительно существует, и готов ее исправлять. Однако не все операторы хотят забирать 28-дневный расчетный период (говорят, отдельным абонентам очень по вкусу такие тарифные планы), но готовы сделать альтернативные предложения для расчетного периода в месяц», - рассказала Процишен на своей странице в Facebook.
По ее словам, несмотря на успешные переговоры, еще рано говорить об их положительных результатах, однако представитель Антимонопольного комитета Украины отметила, что условия использования мобильной связи для украинцев будут намного комфортнее.
«Я не могу прогнозировать, какое окончательное решение примет комитет, однако уверена, что так, как сейчас, не останется. Будет точно прозрачнее, лучше и удобнее для абонента», - добавила она.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Донбасс, мобильная связь, оператор
- Оккупированный Луганск на пороге крупного блэкаута: исчез хлеб и свечи – луганчане в панике "штурмуют" магазины
- Сеть МТС и life на оккупированных территориях постепенно "умирает своей смертью"
- Скандальный указ Захарченко привел к первой трагедии в "ДНР": жители Донбасса открыто проклинают главаря боевиков
- На неподконтрольной территории не могут восстановить связь «Vodafone-Украина»
- В СММ ОБСЕ начали жаловаться на мобильный удар по ОРДЛО
- "ДНР" осталась практически без мобильной связи
- Сегодня пропускают не более трех машин за полчаса: Ситуация в пунктах пропуска днем 22 июня18:17
- На Донбасс прибыла военная делегация ЕС17:26
- В КПВВ у донбасской линии разграничения изъяли товар15:07
- Разгорелся скандал из-за фото украинских детей с флагами России: замешан одиозный мэр14:43
- Сводка из зоны ООС за 21 июня: Версии сторон конфликта12:40
- Возвращение аннексированного Крыма – автоматически возвращение оккупированного Донбасса11:00
- Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ в Донбассе много машин10:40
- Суд признал вину жителя Мариуполя в обстреле города из «Градов» зимой 2015 года08:20
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- В «ЛНР» бронетранспортер въехал в частный дом, два человека травмированы20:39
- Януковича срочно вызвали в суд Киева, ему не отвертеться: «Приговорили к…»08:24
- "Флаг не опустим!" Путин дерзко ответил Японии по Курилам 08:06
- Этот продукт улучшает зрение лучше моркови07:45
- В Кривом Роге на остановке взорвалась граната07:28
- Гороскоп на сегодня: Скорпионы могут плохо себя чувствовать, а Рыбам нельзя работать с бумагами07:00
- Протесты в Грузии: эксперт рассказал об истинном мотиве22:21
- Нововведение в офисе Зеленского насторожило украинцев - очень плохой сигнал 22:07
- Главный тренер «Шахтера» рассказал о целях команды на будущий сезон21:44
- Экологическое бедствие в Крыму, люди подняли тревогу: «опасные вещества уже в воздухе»21:20
- Юмористы Сивохо и Грищук заявили, что идут в нардепы от "Слуги народа" 21:06
- Этот продукт улучшает зрение лучше моркови07:45
- Отменные кабачки на гриле: проверенный рецепт для барбекю 10:00
- Супрун рассказала о том, что влияет на запах тела07:20
- Назван способ определения рака легких по пальцам и ногтям22:09
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- Мужчина встретил будущую жену, навещая два года могилу незнакомца20:55
- «Роттердам+» умер. Да здравствует «ЗЕленый тариф»!19:32
- Нардеп: После медреформы медицину в Украине долго придется восстанавливать19:03
- Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее18:35
- Мытые ягоды принесут больше проблем, чем немытые, - доктор Комаровский16:40
- Жесткое решение Зеленского и первые жертвы Майдана: главное за последние часы
- Валуев умирает: врачи поставили экс-боксеру смертельный диагноз - спасения нет
- Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее
- Похоронили, как собаку: в Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу
- Зеленский ошарашил предложением Гройсману, перейдена черта: «Народ ждет!»
- Врачи рассказали, кому нельзя есть шелковицу
- Убит экс-помощник Пушилина Лаврентьев, "сливший" правду о ликвидации Захарченко. ВИДЕО
- Зеленский отменил штрафы, которыми налоговики 26 лет "кошмарили" бизнес
- Коломойский дерзко ответил Зеленскому на громкое предложение по Донбассу - план президента срывается
- "Три вещи": Зеленский сообщил, как за 5 лет сделает украинцев богатыми