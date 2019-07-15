Сломалась крупнейшая спутниковая система навигации

15.07.2019 08:20

В проекте Galileo принимает участие Украина.

Европейская Galileo приостанавливает обслуживание пользователей до следующего уведомления.

Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo перестала работать. Пользователи не получают и не могут использовать навигационные сигналы со спутников, сообщается на сайте Galileo 14 июля, передает Корреспондент.

Все рабочие спутники навигационной системы в настоящее время имеют статус "не используются (по целевому назначению)", говорится в сообщении.

Galileo приостанавливает обслуживание пользователей до следующего уведомления, отмечая, что навигационные сигналы со спутников не должны использоваться для определения местоположения.

По данным сайта insidegnss.com, проблема связана с комплексом точного времени системы Galileo, расположенным в Италии.

Galileo - одна из нескольких мировых глобальных навигационных спутниковых систем. Это совместный проект спутниковой системы навигации Евросоюза и Европейского космического агентства. Кроме стран ЕС в проекте участвуют Китай, Израиль, Южная Корея и Украина.

Кроме нее, глобальные навигационные услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou. В орбитальную группировку Galileo входят 26 спутников, из которых 22 рабочих.