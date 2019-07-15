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Сломалась крупнейшая спутниковая система навигации
В проекте Galileo принимает участие Украина.
Европейская Galileo приостанавливает обслуживание пользователей до следующего уведомления.
Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo перестала работать. Пользователи не получают и не могут использовать навигационные сигналы со спутников, сообщается на сайте Galileo 14 июля, передает Корреспондент.
Все рабочие спутники навигационной системы в настоящее время имеют статус "не используются (по целевому назначению)", говорится в сообщении.
Galileo приостанавливает обслуживание пользователей до следующего уведомления, отмечая, что навигационные сигналы со спутников не должны использоваться для определения местоположения.
По данным сайта insidegnss.com, проблема связана с комплексом точного времени системы Galileo, расположенным в Италии.
Galileo - одна из нескольких мировых глобальных навигационных спутниковых систем. Это совместный проект спутниковой системы навигации Евросоюза и Европейского космического агентства. Кроме стран ЕС в проекте участвуют Китай, Израиль, Южная Корея и Украина.
Кроме нее, глобальные навигационные услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou. В орбитальную группировку Galileo входят 26 спутников, из которых 22 рабочих.
Теги: Донбасс, спутник, навигация, система
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