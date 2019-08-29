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Украинцев предупредили о новой афере с мобильными телефонами
Не стоит реагировать на подобные СМС.
В Украине мошенники пытаются выманить деньги у людей с помощью фейковых сообщений на мобильный, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
В частности, аферисты отправляют жертве смс о зачислении денег на счет телефона, а потом просят вернуть средства обратно, свидетельствует публикация пользователя Марины Грищук в Facebook.
«Господи, ошиблась и перевела вам 50 грн. Верните пожалуйста назад. Доцю в роддом забрали, а у нас в селе терминал не работает», – пишет мошенник в смс.
«Это мошенники, а точнее люди из тюрьмы сидят и отправляют такие смс, вдруг кто-то поведется!» – пишет Марина Ольшевская.
«Мне подобное приходило, только тут уже на жалость давят», – добавила она.
«Информация (смс) про пополнение счета должна от оператора приходить, а не с левого номера», – резюмировала Виктория Дудаш.
Теги: Донбасс, мобильный телефон, афера
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