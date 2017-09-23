Как продлить жизнь аккумулятора ноутбука

23.09.2017 20:06

Нужно отметить, что даже самая лучшая литий-ионная батарея ноутбука подвержена износу и со временем она в любом случае потеряет часть своей изначальной емкости, а рано или поздно вообще полностью исчерпает свой ресурс.

Аккумуляторы ноутбуков – хитрая вещь, эксплуатировать которую нужно с большой осторожностью. Ведь очень часто приходится отправлять на помойку еще вполне пригодный гаджет просто потому, что его батарейка безнадежно выдохлась.

Мы расскажем о 10 золотых правилах эксплуатации техники, которые позволят продлить жизнь аккумулятора.

1. Не брезгуйте обновлениями

Зачастую обновленная версия операционной системы содержит улучшенные энергосберегающие элементы.

2. Используйте режим гибернации

В Windows есть два режима: сон и гибернация. Большинство людей активно пользуются первым и пренебрегают вторым. А ведь гибернация – полезная штука. Она позволяет сохранить все настройки и открытые документы на жёстком диске, при этом полностью прекратив электропитание. Впрочем, пользоваться этой функцией стоит, только если вы оставляете ноутбук на очень долгий срок. Недостаток: гибернация сильно нагружает жесткий диск, уменьшая его ресурс.

3. Остерегайтесь полной разрядки аккумулятора

Для каждой модели предусмотрено свое ограниченное число циклов зарядки. Поэтому чем реже вы заряжаете аккумулятор, тем дольше он прослужит.

4. Не давайте ноутбуку перегреваться

Литиево-ионные аккумуляторы не любят жару. Максимальная температура при работе ноутбука не должна превышать +35 градусов. Хранить их можно при температуре от -20 до +45. Чтобы аккумулятор не перегревался, не перекрывайте вентиляционные отверстия и регулярно прочищайте ноутбук от внутренней пыли.

5. Отключите ненужные опции или устройства

Мышь, внешний диск, Bluetooth, Wi-Fi и другие устройства следует отключать, если в данный момент они не используются.

6. Снизьте яркость экрана и звук

Чем меньше яркость экрана – тем меньше он расходует энергии и тем полезнее для глаз. Кроме того, отключите подсветку клавиш и сделайте звук тише.

7. Перенастройте видеокарту

Мощная видеокарта нужна только в том случае, если вы пользуетесь специальными программами или видеоиграми. Если это не про вас – зайдите в настройки и перейдите на упрощенный вариант.

8. Настройте питание

Панель управления > Оборудование и звук > Электропитание – это меню позволит выбрать сбалансированный или высокопроизводительный режим.

9. Откажитесь от скринсейвера

Если вы не используете ноутбук, выключите скринсейвер и переведите его в режим гибернации.

10. Используйте «лёгкие» программы

«Тяжелые» программы загружают память компьютера и расходуют лишнюю электроэнергию. Старайтесь запускать только те приложения, которые вам нужны именно сейчас. Кроме того, если вы используете Windows 10, установите браузер Edge – она продлит срок службы батареи на 36–55% по сравнению с Chrome, Firefox или Opera.

Источник: hyser.com.ua