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Ученые нашли способ избавить от алкоголизма при помощи компьютерной игры
Человек, имеющий алкогольную зависимость сможет избавиться от пагубной привычки при помощи компьютерной игры, зарабатывая очки за отказ от выпивки.
Отмечается, что ученые из Южной Кореи создали уникальную видеоигру, предназначенную для борьбы с алкоголизмом. Игровое лечение подразумевает набор баллов при отказе от спиртных напитков. При этом до финала игрок дойдет быстрее, если у него будет достаточное число баллов. Новые уровни откроются в том случае, если человек воздержится от выпивки.
По информации, первый уровень помогает игроку забыть о пагубной привычке и избавиться от тягостных мыслей благодаря, расслабляющей музыки и спокойных тонов.
Второй уровень — это игра в баре, во время которой игрок отказывается от алкоголя и зарабатывает на отказе очки. При этом закрепляется игровое лечение на третьем этапе.
После проведения исследований, ученые выяснили, что желание выпить у всех подопытных ослабло. По мнению специалистов подобные видеоигры помогут избавиться и от других пагубных привычек и фобий.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, компьютер, игра, лечение, алкоголизм
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