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Почему женщины-оптимистки живут дольше?
У женщин, смотрящих на жизнь с оптимизмом, ниже риск развития опасных для жизни заболеваний.
Об этом сообщают исследователи из Гарвардского института охраны здоровья населения имени Т.Х. Чана.
Ученые изучили состояние здоровья более 70 тысяч женщин и обнаружили, что к пенсионному возрасту оптимистки реже заболевали смертельными видами рака, реже страдали сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, и у них было меньше случаев инсульта.
Исследователи считают, что оптимизм важен не только для здоровой психики, но может также оказывать биологическое влияние на тело.
По словам доктора Эрика Ким из Гарвардского института, оптимизм на 25% основан на генетике, а это значит, что оставшиеся 75% поддаются изменению. Людей можно убедить смотреть в будущее с ожиданием хорошего, и это может положительно отразиться на общем здоровье населения.
Доктор назвал несколько способов повысить уровень своего оптимизма. С помощью первого способа нужно представить "самого лучшего себя" в различных жизненных ситуациях - в семье или на работе, например. После чего подумать о том, как вы будете себя чувствовать, если вы хорошо работаете и достигаете наилучших результатов. Также можно каждый день писать на листе бумаги три вещи в вашей жизни, за которые вы благодарны. Попробуйте сделать это в течение недели, и вы убедитесь, что ваше настроение улучшится.
Подобных результатов можно достичь, если в течение двух недель записывайте все случаи, когда вы сделали что-то хорошее кому-то другому.
Источник: ua.today.
Теги: Донбасс, исследования, оптимизм, женщины
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