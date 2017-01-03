Назван продукт, который укрепит женское здоровье

03.01.2017 21:00

Укрепить женское здоровье помогут морепродукты.

Белок и полинасыщенные жиры в морепродуктах благотворно воздействуют на активную работу мозга

Регулярное употребление морепродуктов — рыбы и моллюсков может помочь женщинам дольше сохранять здоровье, установили ученые.

По данным специалистов, содержащиеся в данных продуктах белок и полинасыщенные жиры благотворно воздействуют на активную работу мозга, кроме того, фосфор, входящий в состав морепродуктов способствуют укреплению нервной системы.

Для того чтобы получить максимум пользы, достаточно употреблять пищу из морепродуктов не реже одного раза в неделю, сообщают эксперты.

Источник: comments.ua.



