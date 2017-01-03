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Назван продукт, который укрепит женское здоровье

03.01.2017 21:00
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Назван продукт, который укрепит женское здоровье

Укрепить женское здоровье помогут морепродукты.

Белок и полинасыщенные жиры в  морепродуктах благотворно воздействуют на активную работу мозга

Регулярное употребление морепродуктов — рыбы и моллюсков может помочь женщинам дольше сохранять здоровье, установили ученые.

По данным специалистов, содержащиеся в данных продуктах белок и полинасыщенные жиры благотворно воздействуют на активную работу мозга, кроме того, фосфор, входящий в состав морепродуктов способствуют укреплению нервной системы.

Для того чтобы получить максимум пользы, достаточно употреблять пищу из морепродуктов не реже одного раза в неделю, сообщают эксперты.

 

Источник:  comments.ua.




Теги: Донбасс, здоровье, женщина, морепродукты
 
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