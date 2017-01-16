8 секретов здоровых взаимоотношений с родителями

16.01.2017 07:50

Так называемый конфликт отцов и детей – это тема, известная с давних времен. Очень часто взаимоотношения между родителями и взрослыми детьми складываются не совсем здорово. Из-за этого страдают как дети, так и родители. Тысячи шуточек и анекдотов и тещах и свекровях придумали не на пустом месте – основой этому послужили именно патологические взаимоотношения между представителями разных поколений. Но, есть выход – можно научиться выстраивать гармоничные отношения с родителями. Из этой статьи вы узнаете, как это сделать.

1. Дистанция

К сожалению, на постсоветском пространстве до сих пор считается нормой, совместное проживание нескольких поколений семей в одном жилище. С одной стороны в этом виновата сложившаяся экономическая ситуация – многие молодые семьи просто не могут позволить себе отдельную жилплощадь. Но, главную роль в этом играет все-таки инфантилизм. Взрослые дети, подавленные родительской гиперопекой не могут переступить барьер и покинуть свою «зону комфорта». Но, чтобы выстраивать здоровые взаимоотношения с родителями, лучше всего жить отдельно.

Никто не говорит о том, что взрослому человеку не нужны родители – это не так. Родители нужны всем, и переехать в отдельную квартиру, вовсе не означает, забыть об их существовании. Просто совместное проживание не дает возможности взрослому ребенку возрастать, как личность, принимать ответственность, и становиться целостным. Конечно же, бывают исключительные случаи, когда это необходимо. Например, когда родители болеют и нуждаются в уходе.

Дистанция дает возможность перенести отношения с родителями в здравое русло. Да, это может быть на начальном этапе болезненным для обеих сторон, но позже такое решение даст хороший результат.

2. Забудьте слово «должен»

Очень часто можно слышать от взрослых людей «родители должны», или «они мои родители, они обязаны». Запомните, никто и никому ничего не обязан. Родители не должны весь своей век прожить вашей жизнью. Поэтому, не привязывайте ваших родителей чувством долга, а подумайте о том, что вы можете сделать для тех людей, которые посвятили вашему воспитанию долгие годы, отложив на второй план свои потребности.

3. Простите своих родителей

Детские обиды – очень опасная штука, которая разрушительно действует не только на отношения с родителями, но и на весь путь личностного развития. Если вы хотите выстраивать здравые взаимоотношения со своими родителями, загляните в свое сердце и извлеките из него все прошлые обиды. Может быть вы чего-то недополучили в детстве, или родители были к вам слишком суровы – поверьте, это не повод для обид. Простите и забудьте все плохое. Ваши родители действовали так не потому, что они вас не любят, а из-за того, что по-другому просто не умели. Прощение позволит вам выйти на новый уровень осознанных отношений с теми, кто подарил вам жизнь.

4. Не оставляйте их без внимания

Как взрослые люди, мы должны понимать нашу ответственность за близких людей и их чувства. Когда мы покидаем родительский дом, наши родители переживают сильнейший психологический кризис, и им нужна наша поддержка. Так называемый «кризис опустевшего гнезда» - это период, когда полностью меняется жизнь родителей, и если ребенок сможет осознанно помочь им, сложный период пройдет быстрее и менее болезненно. Чем вы можете помочь своим родителям? Вот несколько советов.

Чаще звоните, интересуйтесь их здоровьем и настроением. Не оставляйте родителей без вашего внимания.

Помогите родителям начать новую жизнь, и сделайте ее максимально насыщенной. Отправьте их путешествовать, займите каким-либо интересным хобби.

Помогите родителям осознать, что ваша поддержка и участие будут присутствовать в их жизни, независимо от того, где вы сейчас находитесь.

Проявляйте уважение к родителям – они всю жизнь прожили с чувством ответственности за вас и ваше благополучие.

Чаще проявляйте свою любовь.

5. Отстаивайте свои границы

Взрослому ребенку необходимо жить самостоятельной жизнью – это наша врожденная потребность. Но, родителям иногда бывает сложно принять наша самостоятельность, и к этому необходимо отнестись с пониманием. Раздражительное: «Мама, я сам справлюсь» допустимо для малыша 3-х лет, который проходит очередной кризис самоидентификации. Взрослый человек может более уважительно и мягко отстаивать свои права на самостоятельность.

Постепенно избавляйтесь от родительского контроля, позволяя им чувствовать себя спокойно. Не травмируйте родителей резкими фразами – спокойно объясняйте, и главное, доказывайте на деле, что вы вполне способны уже самостоятельно нести ответственность за свою жизнь.

6. Нейтрализуйте конфликты

Семейные ссоры возникают достаточно часто. Но, если дети учатся правильно выстраивать свои взаимоотношения, конфликты могут стать редкими, а главное, безболезненными. Научитесь погашать конфликты еще до того, как они разгорятся. Вы в состоянии это сделать, ведь ваши родители – это не враги, а самые близкие люди. Если вы чувствуете, что атмосфера накаляется, не отвечайте тем же. Гнев, раздражение, злость и прочие сложные эмоции, легко погашаются правильной реакцией на них. Отвечайте добром, любовью и пониманием – это лучший способ предотвращать конфликты.

7. Не закрывайтесь

Не сердитесь долго на своих родителей – сразу же миритесь, если не удалось сдержать ссору. Не стоит закрываться от них, избегать контактов – этим вы причиняете им боль. Старайтесь сразу же находить время и возможность, чтобы восстановить здоровые отношения и гармонию. Наше время на этой земле очень ограничено, и нет никакого смысла тратить его на ссоры и обиды.

8. Будьте благодарны

Признание – это одна из базовых потребностей человека. Наша благодарность для родителей очень важна, и они об этом никогда нам не скажут. Не стоит воспринимать труд ваших родителей как должное. Благодарите их за все то, что они вам дали, и даже просто, за то, что они у вас есть. Это один из способов проявления любви и уважения. Благодарность помогает выровнять отношения, потому что родители почувствуют свою значимость, ценность и важность их присутствия в вашей жизни.

Наши родители всегда будут для нас близкими людьми, поэтому важно выстраивать с ними здоровые отношения. Для этого нужен лишь осознанный подход к построению взаимоотношений, ну и конечно же – любовь.

Светлана, www.vitamarg.com