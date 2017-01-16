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Какой день в 2017 году будет самым депрессивным, выяснили ученые

16.01.2017 15:02
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Какой день в 2017 году будет самым депрессивным, выяснили ученые

16 января - самый депрессивный день в году.

Ученый из Университета Кардиффа, Клифф Арнол вычислил, что сегодня самый депрессивный день в году.

Все депрессивные и счастливые дни в году научный работник Клифф Арнол рассчитывает с помощью своей собственной формулы. Подведя расчеты, он выяснил, что 16 декабря должен стать самым депрессивным днем за 2017 год.

Ученый пришел к такому заключению на основании нескольких факторов. Прежде всего, он взял в расчет минувшие праздники, на которые люди потратили много денег, и теперь нервозно будут ожидать январской зарплаты.

Также специалист обратил внимание на политическую обстановку в мире, которая сгущает краски. Ведь множество людей по всей планете переживают и беспокоятся из-за обстановки в Украине и Сирийской Арабской Республике.

Арнол советует не напрягаться из-за всех проблем сразу и больше времени проводить в состоянии покоя.

Фото: da-med.ru

Источник:  comments.ua.
 


Теги: Донбасс, депрессия, исследования, ученые
 
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