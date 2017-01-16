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Медики назвали болезнь – главную причину смерти женщин в 21 веке
Количество летальных случаев от раковых заболеваний у женщин увеличилось на 60 %.
Максимальному риску подвержены жительницы развивающихся и слабо развитых в экономическом отношении государств
Американские специалисты, просмотрев статистические данные о смертности, пришли к выводу, что рак является основной причиной смерти женщин в 21 веке.
Так согласно данным, количество летальных случаев от раковых заболеваний у женщин увеличилось на 60 %, по отношению к 2012 году. Ученые уверяют, что если динамика смертности не изменится, то к 2030 году число женщин, лишившихся жизни от рака, станет выше еще на 60 %.
Каждый год ряды страдающих этой болезнью будут увеличиваться на 3 миллиона человек, утверждают специалисты. Максимальному риску подвержены жительницы развивающихся и слабо развитых в экономическом отношении государств. В развитых странах динамика смертности несколько лучше, но им тоже необходимо быть начеку.
Самым главным фактором, способным повлиять на уровень смертности от рака, специалисты считают своевременно проведенную диагностику. Среди мер, влияющих на подверженность раковым болезням, медики назвали вакцинацию от гепатита В. Такая превентивная мера, приведет к сокращению числа заболеваний раком печени.
Фото: venerologiya.ru
Источник: comments.ua.
Теги: Донбасс, болезнь, причины, смертность, медики
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