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Назван напиток, который защитит от морщин и лишнего веса
Зеленый чай является отличным средством для борьбы со старением.
Люди, которые выбирают ароматный травяной чай, вместо черного получают вместе с этим не только наслаждение от употребления благоухающего напитка, но также и ряд удивительных свойств, которые оказывает положительное влияние на организм человека.
Исследователи доказали, что регулярное употребление зеленого чая принимает участие не только в процессах пищеварения, оказывая очищающее действие, а поэтому и потерю веса у человека, но также, как стало известно, этот чудесный напиток обладает свойством борьбы с морщинами.
Зеленый напиток богат на полифенолы, вещества, которые оказывают воздействие на жировые ткани, помогая организму за меньшее количество времени сжигать больше энергии, которая поступает во время приема пищи. А тианин помогает справится с тревожным состоянием, обладая релаксирующим действием.
Несколько чашек зеленого чая помогают снизить уровень холестерина, а также этот напиток имеет противовоспалительные свойства, которые могут оказать положительное влияние на десна и зубы, предотвращая развитие кариеса, стоматита и других неприятных заболеваний.
Но самое главное, зеленый чай является средством для борьбы со старением. Он защищает кожу лица от потери коллагена – вещества, что является ключевым в поддержании молодости кожи.
Фото: lokkon.ru
Источник: comments.ua.
Теги: Донбасс, чай, напиток, морщины, лишний вес
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