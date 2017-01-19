С чем может быть связано воспаление в организме

19.01.2017 16:17

Хроническое воспаление может сопровождаться симптомами активного воспалительного процесса.

Укус комара или другого насекомого может вызвать сильный отек, покраснение и зуд — все это воспаление. Сильно беспокоиться не стоит — скорее всего, оно пройдет через несколько часов или дней.

Это естественная реакция нашего организма на травмы и инфекции, некоторые из которых могут вызывать воспаление, пишет steptohealth.ru.

С другой стороны, небольшие воспалительные процессы могут длиться очень долго, в течение нескольких недель или месяцев.

Так называемое хроническое воспаление может также сопровождаться симптомами активного воспалительного процесса, но попытки вылечить его остаются безуспешными.

Если воспаление не проходит, опасность возрастает. Оно может вызвать различные заболевания, начиная с диабета и заканчивая проблемами с сердцем, артритом и болезнью Альцгеймера.

Вот несколько наиболее распространенных причин развития воспалительных процессов:

У вас есть лишний вес

Если у вас есть несколько лишних килограммов, в жировых клетках может начаться воспалительный процесс.

Когда мы стареем, жировая ткань атакует некоторые клетки нашего организма, в результате чего развивается воспаление.

Ожирение среди молодых людей может подать сигнал тревоги жировым клеткам. Иммунная система начинает действовать так, чтобы защитить ваше тело, хотя на самом деле ему ничего не угрожает.

Ваша жизнь погрязла в хаосе, а стресс сводит вас с ума

Одна из самых распространенных причин воспаления — это стресс, который может быть острым или хроническим.

Острый стресс может быть вызван сильными переживаниями или страхами, когда вы находитесь в опасной для жизни ситуации.

Хронический стресс может быть вызван неприятностями на работе или в браке, которые вызывают постоянное беспокойство.

Гормон стресса кортизол играет важную роль в регуляции воспалительных процессов. Проблема в том, что хронический стресс может блокировать работу этого гормона.

Согласно исследованию, проведенному университетом Рокфеллера, это может привести к неконтролируемому воспалению.

Хронический стресс может увеличивать количество воспаленных белых кровяных телец, в результате чего организм становится более уязвимым для воспалительных процессов.

Кишечные бактерии

Далеко не все бактерии опасны. Некоторые из них могут подавлять воспалительные процессы, а другие могут активировать, в зависимости от их природы. Как бы то ни было, около 70% иммунных клеток проживают в нашем кишечнике.

Это означает, что кишечные бактерии могут воздействовать на иммунную систему различным образом, в том числе, становясь одной из причин воспаления.

Некоторые исследования показывают, что микробы, которые живут в кишечнике, могут быть связаны с развитием ревматоидного артрита и болезни Крона.

Воспаление, которое вызывают эти кишечные микробы, также может ухудшить или облегчить риск развития других заболеваний, таких как ВИЧ.

Вы злоупотребляете алкоголем

Физиологически алкоголь может расщепляться в нашем организме. Эта реакция производит токсичные побочные продукты, которые могут вызывать воспаление. Печень — это главный орган, вовлеченный в процесс расщепления и переработки спирта.

Это означает, что когда мы пьем слишком много алкоголя, в первую очередь воспаление развивается в печени. Слишком большое количество алкоголя мешает печени отдохнуть и очиститься от токсинов.

Это также может вызвать серьезные проблемы, такие как стеатоз или ожирение печени.

Кроме того, если вы пьете много алкоголя, в организме накапливаются жиры, что может привести к циррозу или гепатиту.

Вы принимаете контрацептивы

До наступления менопаузы многие женщины контролируют рождаемость с помощью различных типов контрацепции, в том числе с помощью оральных контрацептивов.

Это позволяет избежать беременности в зрелом возрасте, но также может стать одной из причин воспаления.

Женщины, которые принимают оральные контрацептивы в период перед наступлением менопаузы, сильнее рискуют пострадать от воспалительных процессов в организме, чем женщины, которые их не принимают.

В 2014 году американский журнал PLoS One опубликовал исследование о том, что риск развития воспалительных процессов у женщин, которые не принимают таблетки, минимален.

Это не означает, что нужно полностью отказаться от контрацепции. Если вы пока не планируете беременность, обратитесь к гинекологу за советом.

Хроническое воспаление может длиться несколько недель или месяцев и развиваться в любой части организма.

Если вы страдаете от лишнего веса, курите, употребляете алкогольные напитки или оральные контрацептивы, внимательно следите за тем, что происходит в вашем организме.

Помните о том, что, чтобы справиться с этими проблемами, вам нужно выполнять физические упражнения, следить за своим весом и есть здоровую пищу.

Источник: segodnya.ua.