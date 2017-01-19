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Архив - Открытия и исследования

Сидячий образ жизни ускоряет старение на восемь лет – ученые

19.01.2017 15:34
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Сидячий образ жизни ускоряет старение на восемь лет – ученые

Эксперты рекомендуют пенсионерам каждые 20 минут вставать и двигаться.

Те, кто проводит в сидячем положении 10 или более часов в день и уделяет физической активности менее 40 минут в день, подвержены более быстрому старению.

Об этом сообщили ученые, опубликовав свое исследование в журнале American Journal of Epidemiology.

Во время эксперимента исследователи изучили организм 1500 пенсионеров в возрасте 64–95 лет.

Оказалось, что с малоподвижным образом жизни было связано ускоренное укорачивание теломер – концевых участков хромосом, которые укорачиваются в процессе старения.

Измерив активность участников исследования с помощью акселерометров, крепившихся к бедру, и сравнив полученные данные с результатами лабораторных исследований, ученые установили, что сидячий образ жизни "старит" организм в среднем на восемь лет.

Кроме того, эксперты называют сделанное открытие тревожным звоночком и рекомендуют пенсионерам каждые 20 минут вставать и двигаться, если у них есть такая возможность. В целом же рекомендуется уделять аэробным упражнениям 150 минут в неделю.

 

Источник: segodnya.ua.



Теги: Донбасс, исследования, старение
 
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