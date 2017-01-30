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В недрах Земли ученые нашли гигантскую "водяную фабрику"
Геофизики после эксперимента пришли к выводу, что вода не была занесена на планету астероидами или метеоритами, как это считалось ранее
Ирландские, канадские и китайские геофизики заявили, что вода на Земле возникла в результате химических реакций в ее недрах, а не была занесена на планету астероидами или метеоритами.
Ученые смоделировали условия, которые характерны для недр Земли, в частности температуру около 1,4 тысячи градусов по Цельсию и давление, в 20 тысяч раз большее, чем у поверхности планеты. При таких параметрах содержащийся в мантии диоксид кремния вступает в химическую реакцию с водородом, что приводит к образованию воды и гидрида кремния.
Геофизики выяснили, что такого рода реакции могут происходить на глубине от 40 до 400 километров от поверхности планеты.
Оказалось, что подобное взаимодействие может спровоцировать накопление воды в пределах минеральных пород, а не их поверхности и рост давления до 200 тысяч атмосфер. Последнее, в частности, при выходе жидкости из объема породы, может приводить к появлению глубоких землетрясений.
Ученые в дальнейшем надеются выяснить, характерно ли описываемое ими явление для всей приповерхностной мантии планеты или является локальным образованием.
А не так давно ученые заявили, что вода на Земле появилась уже после формирования планеты.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, вода, ученые, Земля
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