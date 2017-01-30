В недрах Земли ученые нашли гигантскую "водяную фабрику"

30.01.2017 13:58

Геофизики после эксперимента пришли к выводу, что вода не была занесена на планету астероидами или метеоритами, как это считалось ранее

Ирландские, канадские и китайские геофизики заявили, что вода на Земле возникла в результате химических реакций в ее недрах, а не была занесена на планету астероидами или метеоритами.

Ученые смоделировали условия, которые характерны для недр Земли, в частности температуру около 1,4 тысячи градусов по Цельсию и давление, в 20 тысяч раз большее, чем у поверхности планеты. При таких параметрах содержащийся в мантии диоксид кремния вступает в химическую реакцию с водородом, что приводит к образованию воды и гидрида кремния.

Геофизики выяснили, что такого рода реакции могут происходить на глубине от 40 до 400 километров от поверхности планеты.

Оказалось, что подобное взаимодействие может спровоцировать накопление воды в пределах минеральных пород, а не их поверхности и рост давления до 200 тысяч атмосфер. Последнее, в частности, при выходе жидкости из объема породы, может приводить к появлению глубоких землетрясений.

Ученые в дальнейшем надеются выяснить, характерно ли описываемое ими явление для всей приповерхностной мантии планеты или является локальным образованием.

А не так давно ученые заявили, что вода на Земле появилась уже после формирования планеты.

Источник: segodnya.ua