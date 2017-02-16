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Астрофизики уверяют, что черные дыры могут сдерживать свой «аппетит»
В ближайших галактиках существуют черные дыры, которые поглощают минимальное количество звезд, что свидетельствует о сдерживании «аппетита», однако данное открытие полностью противоречит механизмам взаимодействия черных дыр и звезд. Как передает replyua.net, об этом астрофизики написали в докладе, опубликованном в Astrophysical Journal.
По словам исследователей, они пока не могут объяснить это явление, и теперь придется заново переписывать все законы звездной динамики. По мнению астрофизиков, помимо изученных, также существуют и неизвестные механизмы сдерживания «аппетита» черных дыр. Ранее считалось, что в центре каждой галактики существует не меньше одной черной дыры, однако ученые не могут понять, как они образуются.
Часть черных дыр всегда видна, но последние несколько лет астрофизики все реже фиксируют подобные вспышки. В реальности черные дыры оказались менее прожорливыми, как предполагали ученые, и механизмы поглощения абсолютно противоречат всем теоретическим расчетам исследователей. Напомним, что ранее учеными была обнаружена крупнейшая галактика во Вселенной.
Теги: Донбасс, исследования, черная дыра
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