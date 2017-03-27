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На Луне обнаружены многокилометровые подземные туннели
На 48-й конференции Lunar and Planetary Science заявили о подземных туннелях. Они находятся рядом с дырой на плато Холмы Мариуса, диаметр которой составляет десятки метров. Саму дыру обнаружили еще в 2009 году, сообщает Корреспондент со ссылкой на Popmech.
С помощью японского аппарата Кагуя, ученые выяснили, что вблизи отверстий находятся крупные, многокилометровые пустоты.
На Земле тоже существуют аналогичные подземные образования, которые возникают, когда магма охлаждается и постепенно сжимается, в итоге образуя пустое пространство. Нельзя быть на 100% уверенным, что те пустоты, которые астрономы нашли на Луне - это именно лавовые образования. Как бы то ни было, если разведывательные миссии подтвердят, что на спутнике Земли и в самом деле есть глубокие подземные туннели, то в будущем они могут стать основой для создания первых лунных колониальных поселений и научно-исследовательских центров.
Напомним, ранее сообщалось, что Китай разрабатывает корабль для доставки четырех людей на Луну.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, исследования, открытие, Луна
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