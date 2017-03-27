Обнаружено самое холодное место во Вселенной

27.03.2017 13:38

Исследователи обнаружили самое холодное место во Вселенной, которым признана протопланетная туманность Бумеранг. Авторами работы стали специалисты из Лаборатории реактивного движения (США), Технического университета Чалмерса (Швеция), а также обсерватории ALMA (Atacama Large Millimeter Array, Чили), передает Корреспондент.

Сообщается, что туманность расположена на расстоянии 5 тысяч световых лет от Земли в созвездии Центавра. Температура в туманности достигает минус 272 градусов Цельсия.

По утверждениям ученых, туманность сформировалась умирающим гигантом, который продолжает покидать материя. По оценкам специалистов, когда-то его размеры превышали солнечные в четыре раза.

Источник: http://from-ua.com