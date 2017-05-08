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Ученые: кошки – самые опасные домашние животные
Главной причиной того, что многие люди заводят котов в своем доме, является то, что эти питомцы пушистые, забавные и очень дружелюбные, однако ученые считают, что кошки могут быть самыми опасными для здоровья человека домашними животными.
Как сообщает replyua.net, специалисты советуют всем любителям кошек не проявлять к ним излишней ласки – не целовать и не обнимать. По словам экспертов, кошки являются переносчиками бактерий Бартонелла, которые известны, как кошачья лихорадка. Число людей, заболевших лихорадкой, в последние годы значительно увеличилось. Осложнения этого заболевания очень тяжелые: проблемы с сердцем, опухоль мозга, приводящие к летальному исходу.
Ученые подчеркнули, что распознать первые симптомы этой лихорадки не трудно – у человека появляются усталость и лихорадка, воспаляются лимфоузлы. Бактерии переносят блохи, и, если хозяин обнимает кота, они легко попадают на лицо и руки. Впрочем, риск заболеть отсутствует у людей, которые держат кошек дома, и у животных нет блох.
Теги: Донбасс, кошки, опасность, домашние животные
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