Все рубрики раздела
- Вчені назвали усі плюси і недоліки пива07:15
- ГОРЯЧАЯ ВОДА ЗАМЕДЛЯЕТ СТАРЕНИЕ?!08:31
- Ученые: кошки – самые опасные домашние животные17:17
- В Киево-Печерской лавре десятки лет «незаметно» лежала уникальная мумия08:35
- В Крыму нашли греческий склеп времен Александра Македонского15:41
- NASA анонсировало скорую встречу с инопланетянами06:55
- В руках одной из китайских статуй обнаружили странные предметы12:52
- В апреле украинцы станут свидетелями трех необычных астрономических явлений09:55
- Ученые назвали топ-3 самых вредных алкогольных напитков21:15
- На Марсе обнаружили огромные «рукотворные» башни. ВИДЕО12:55
Вчені назвали усі плюси і недоліки пива
У 1970-х роках американська молодь захопилася буддизмом. Одна з нью-йоркських пивоварних компаній придумала цікавий вид реклами, вона найняла декількох студентів з голеними головами й зобразила свій логотип у них на лисинах. Реклама мала великий успіх.
В Англії є безліч сортів пива. Одним з них є стаут - цей темний сорт міцного пива мав цікаві властивості. Він підвищував тонус організму, рятував від проблем з кишечником і безсоння. Раніше англійські лікарі рекомендували стаут при лікуванні багатьох хвороб, в невеликих кількостях його прописували навіть вагітним жінкам, як засіб, що додає сили.
Пивовари народ оригінальний. В англійському місті Бертон-на-Тренто три пивовара спорудили з величезної старої пивної бочки моторний човен, але перетнули протоку Ла-Манш, допливли до французьких берегів і повернулися назад.
Цікавий метод випровадження відвідувачів, які засиділися, придумав власник одного західнонімецького ресторанчика в місті Любек. У 10 вечора в його закладі включається система розбризкування води на всі столи, холодна вода швидко протвережує і видворяє всіх любителів пива.
Офіційні дані статистики показали, що в 1998 році 470 жителів Китаю постраждали від мимовільно вибухаючих пляшок пива. Щось китайці намудрували з рецептурою.
Цікаво те, що вже винайшли розчинне пиво. Цю ідею висловлювали давно, адже робити напій з гранульованого порошку вельми зручно. Цей спосіб застосовували при доставці хмелю на пивоварні заводи. Герхард Каміл пішов далі і зробив гранульоване пиво, яке можна на місці розводити водою і наливати споживачам. Правда, не відомо яка якість готового продукту.
Источник: http://zdorovia.com.ua
Теги: Донбасс, исследования, пиво, ученые
- Опрос: Оппозиционер может победить Януковича на выборах в случае второго тура
- Военные потратили пять лет, чтобы понять, что солдаты не помещаются в танк
- В Бельгии намерены построить "пивопровод"
- Янукович проконтролировал строительство аэропорта в Донецке
- В Донецке хотят запретить продажу алкоголя возле Дворца спорта "Дружба"
- В Донецкой области может появиться больше "неприкасаемых" земель
- Безвіз: як переселенцям отримати біометричний паспорт07:55
- ПРИ ПОЖАРЕ В СЛАВЯНСКЕ ЕДВА НЕ ПОГИБЛИ ДЕТИ, КОТОРЫХ МАТЬ БРОСИЛА ОДНИХ07:30
- В Ямполе возродили страусиную ферму22:10
- Ждут прихода "ДНР": житель Мариуполя поразил рассказом о настроениях в городе21:15
- ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КОНСТАНТИНОВКИ «НЕ ВКЛАДЫВАЮТСЯ» В 35 МЛН ГРИВЕНЬ20:45
- Боевики обстреливают украинских военных из минометов и РПГ, ранены двое бойцов АТО20:15
- Центр поддержки переселенцев открыли в Мариуполе17:45
- Группа российских военных по ошибке попала под мощный артиллерийский обстрел на Донбассе: разведка узнала, сколько российских солдат погибло17:15
- В Минобороны Украины подтвердили поставки Россией вооружения боевикам на Донбасс 16:15
- ВОДА «В ЗАКОНЕ»: ЧТО ЕЩЕ СТАЛО МОЖНО ПРОВОЗИТЬ ЧЕРЕЗ КПВВ15:30
- Как найти свою бизнес-идею?08:55
- Слова, очищающие душу от негатива08:43
- Как стакан воды на ночь защитит вас от инсульта08:24
- Массовая перестрелка с ромами: в село на Харьковщине ввели спецназ08:11
- Безвіз: як переселенцям отримати біометричний паспорт07:55
- Заборона соцмереж: скільки Mail.ru заробляв на українцях07:48
- Футбольний матч закінчився для відомого рок-вокаліста наручниками07:45
- ПРИ ПОЖАРЕ В СЛАВЯНСКЕ ЕДВА НЕ ПОГИБЛИ ДЕТИ, КОТОРЫХ МАТЬ БРОСИЛА ОДНИХ07:30
- Вчені назвали усі плюси і недоліки пива07:15
- Скільки грошей треба взяти українцям з собою для «безвізової поїздки»?06:55
- Как найти свою бизнес-идею?08:55
- Слова, очищающие душу от негатива08:43
- Как стакан воды на ночь защитит вас от инсульта08:24
- Вчені назвали усі плюси і недоліки пива07:15
- Не Путин, а "измена": западные СМИ о самой большой проблеме украинцев15:10
- Пеллеты вместо газа. Как на практике выглядит энергонезависимость19:03
- "Жену расстреливают на месте. Мужа выбрасывают с балкона вниз головой", - житель Донецка поведал о "жизни в оккупации16:54
- Большинству украинцев не дано дожить до 60 лет13:39
- Страшные приметы на похоронах: последствия могут быть роковыми13:13
- Безвиз не означает, что вы легко сможете пересечь границу.... Можете и не пересечь12:58
- Тримайтеся!!! Рада прийняла шокуючий закон, тепер влада має право конфіскувати у вас все майно
- Страшные приметы на похоронах: последствия могут быть роковыми
- Эти продукты прочистят артерии и защитят от сердечного приступа
- "Жену расстреливают на месте. Мужа выбрасывают с балкона вниз головой", - житель Донецка поведал о "жизни в оккупации
- Пенсионной реформы не будет: МВФ отверг проект Кабмина
- Скандал на Евровидении: Верка Сердючка пойдет под суд (видео)
- Осенью ситуация на Добассе изменится радикально
- Арестович: Осенью ситуация на Добассе изменится радикально
- Хоть негры, только не донецкие: откровения риелтора
- Ватикан рассекретил третье пророчество, которое рассказала Матерь Божья детям 100 лет назад