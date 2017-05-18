Вчені назвали усі плюси і недоліки пива

18.05.2017 07:15

У 1970-х роках американська молодь захопилася буддизмом. Одна з нью-йоркських пивоварних компаній придумала цікавий вид реклами, вона найняла декількох студентів з голеними головами й зобразила свій логотип у них на лисинах. Реклама мала великий успіх.



В Англії є безліч сортів пива. Одним з них є стаут ​​- цей темний сорт міцного пива мав цікаві властивості. Він підвищував тонус організму, рятував від проблем з кишечником і безсоння. Раніше англійські лікарі рекомендували стаут ​​при лікуванні багатьох хвороб, в невеликих кількостях його прописували навіть вагітним жінкам, як засіб, що додає сили.



Пивовари народ оригінальний. В англійському місті Бертон-на-Тренто три пивовара спорудили з величезної старої пивної бочки моторний човен, але перетнули протоку Ла-Манш, допливли до французьких берегів і повернулися назад.



Цікавий метод випровадження відвідувачів, які засиділися, придумав власник одного західнонімецького ресторанчика в місті Любек. У 10 вечора в його закладі включається система розбризкування води на всі столи, холодна вода швидко протвережує і видворяє всіх любителів пива.



Офіційні дані статистики показали, що в 1998 році 470 жителів Китаю постраждали від мимовільно вибухаючих пляшок пива. Щось китайці намудрували з рецептурою.



Цікаво те, що вже винайшли розчинне пиво. Цю ідею висловлювали давно, адже робити напій з гранульованого порошку вельми зручно. Цей спосіб застосовували при доставці хмелю на пивоварні заводи. Герхард Каміл пішов далі і зробив гранульоване пиво, яке можна на місці розводити водою і наливати споживачам. Правда, не відомо яка якість готового продукту.

Источник: http://zdorovia.com.ua