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Ученые сделали неожиданное заявление о Юпитере
На Юпитере может идти снег или град.
Ученые смогли доказать, что погода на Юпитере хоть в чем-то может быть схожей с земной.
Там может идти снег или даже сильный град, пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.
Соответствующий вывод был сделан американскими исследователями, которые изучив данные, полученные с космического аппарата Juno.
Благодаря сделанным снимкам они смогли узнать, что в атмосфере газового гиганта имеются не только сильные ветры и бури, но также и обширные белые облака, ширина которых может достигать и сотни километров, что отбрасывают на планету огромную тень. Когда же они поднимаются на еще большую высоту, то образующее вещество начинает замерзать и осыпаться вниз. Осадки, однако, на самой большой планете Солнечной системы состоят из аммиака.
«На Юпитере идет снег, мы может отчетливо видеть, как это происходит. Возможно, это в основном заледеневший аммиак, но также это может быть и замерзшие вещества. Так что это не такой снег, который мы привыкли видеть на Земле. Возможно, там осадки выпадают также и в виде града», — добавил ученый.
Изображения, которые позволили сделать это открытие, были получены Juno на высоте около 13 тысяч километров, когда планета находилась на максимальном развороте по отношению к Солнцу. Космический аппарат пролетел 2,8 миллиарда километров и 2016 года вышел на орбиту газового гиганта.
Главной его задачей явялется сбор и передача на Землю сведений о структуре, магнитосфере и атмосфере этой планеты. Ученые хотят, в частности, проверить гипотезу о наличии у Юпитера твердого ядра и уверены, что получат уникальные данные, благодаря которому можно будет значительно лучше понимать процессы формирования различных небесных тел не только в Солнечной системе, но также и во всей Вселенной.
Сконструирован Juno был специально для работы в агрессивной среде далеких планет, потому все его измерительные приборы защищены 180 килограммовой титановой оболочкой. Это позволит ему работать несколько дольше, даже если радиация поднимется до критической черты. Ученые рассчитывают, что он сможет работать более двух лет после того, как прибудет к Юпитеру.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, космос, ученые, Юпитер
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