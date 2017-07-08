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Вчені назвали справжній колір Місяця і Сонця
За словами науковців, місяць зовсім не жовтий, а сонце – не оранжеве.
Вчені констатують, що земна атмосфера сильно викривляє колір планет та інших космічних об'єктів, адже нам вони здаються зовсім не такими, якими є насправді, - передає
Місяць в дійсності не жовтий, не білий і не сірий. Супутник Землі складається з різних порід, що володіють переважно коричневим відтінком. Правда, деякі відливають голубим або рожевим кольором. Доказом цього є зразки ґрунтів, привезені астронавтами. А однотонним Місяць здається нам через 30-сантиметровий шар пилу.
Зі слів учених, які побували в космосі, сонце теж не таке, що здається із Землі. Воно не жовте, не оранжеве і не червоне, а … біле. Як твердять науковці, кольори викривляються через відхилення в атмосфері. Так що, дивлячись у небо, не завжди варто вірити своїм очам.
Теги: Донбасс, солнце, открытие, Луна
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