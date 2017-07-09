Ученые раскрыли секрет прочности древнеримского бетона

09.07.2017 21:48

Исследователям удалось определить химический состав древнеримского бетона, который уже много тысячелетий не поддается разрушительному воздействию стихий.

Древние римляне строили прибрежные стены из камней с помощью бетона, состоящего из извести и вулканического пепла.

Ученые определили, что входившие в его состав вулканические элементы вступали в реакцию с морской водой, и конструкция становилась крепче.

По мнению ученых, это открытие может стать толчком для разработки экологичных строительных материалов.

Современный цементный раствор со временем трескается и разрушается. А прочность древнеримского материала уже давно не давала покоя исследователям, ведь с годами этот материал только крепнет даже под действием воды.

Источник: bbc.com