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Ученые раскрыли секрет прочности древнеримского бетона
09.07.2017 21:48
Исследователям удалось определить химический состав древнеримского бетона, который уже много тысячелетий не поддается разрушительному воздействию стихий.
Древние римляне строили прибрежные стены из камней с помощью бетона, состоящего из извести и вулканического пепла.
Ученые определили, что входившие в его состав вулканические элементы вступали в реакцию с морской водой, и конструкция становилась крепче.
По мнению ученых, это открытие может стать толчком для разработки экологичных строительных материалов.
Современный цементный раствор со временем трескается и разрушается. А прочность древнеримского материала уже давно не давала покоя исследователям, ведь с годами этот материал только крепнет даже под действием воды.
Источник: bbc.com
Теги: Донбасс, Рим, пепел, цемент
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