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Архив - Открытия и исследования

Ученые раскрыли секрет прочности древнеримского бетона

09.07.2017 21:48
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Ученые раскрыли секрет прочности древнеримского бетона

Исследователям удалось определить химический состав древнеримского бетона, который уже много тысячелетий не поддается разрушительному воздействию стихий.

Древние римляне строили прибрежные стены из камней с помощью бетона, состоящего из извести и вулканического пепла.

Ученые определили, что входившие в его состав вулканические элементы вступали в реакцию с морской водой, и конструкция становилась крепче.

По мнению ученых, это открытие может стать толчком для разработки экологичных строительных материалов.

Современный цементный раствор со временем трескается и разрушается. А прочность древнеримского материала уже давно не давала покоя исследователям, ведь с годами этот материал только крепнет даже под действием воды.

Источник: bbc.com



Теги: Донбасс, Рим, пепел, цемент
 
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