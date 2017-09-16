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Эксперты обнаружили первое изображение символа "ноль"
Британские ученые поделились результатами своих последних исследований.
По их словам, самое древнее изображение символа «ноль» находится в индийской рукописи под названием «Бахшали» и датируется 3-4 веком до нашей эры. Эксперты из Оксфордского университета провели радиоуглеродное сканирование манускрипта, в котором не раз встречается знак «0», что дало возможность определить время его создания.
Он был написан на границе 3 и 4 веков до н.э. Предположительно, авторами произведения являются ученые Древней Индии, изображавшие ноль в виде точки и использовавшие его в своих вычислениях. По другой версии – первые нулём начали пользоваться купцы Шелкового Пути.
Все ранее обнаруженные артефакты с символом «нуля» появились после 9 века нашей эры. Последняя же находка, «Рукопись Бахшали», даёт все основания полагать, что ноль появился на 500 лет раньше, чем считалось до этого. Все желающие смогут увидеть манускрипт на выставке в Лондоне, которая откроется 4 октября в Музее Наук.
Источник: telegraf.com.ua
Теги: Донбасс, Индия, исследования, эксперт
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