Вчені придумали речовину, здатну замінити алкоголь

16.09.2017 07:48

Групі вчених зі США вдалося синтезувати речовину, яка в майбутньому зможе замінити алкоголь і позбавити людей від важких наслідків вживання алкогольних напоїв на кшталт залежності і похмільного синдрому.

Нова синтетична речовина отримала назву alcosynth (від слів alcohol – алкоголь і synth – синтетичний).

Фахівці кажуть, що речовину необхідно додавати до алкогольних напоїв. При цьому alcosynth ніяк не змінюватиме смакових якостей того чи іншого спиртного напою.

За словами вчених, володіючи тими самими розслаблюючими властивостями, "синтетичний алкоголь" допоможе уникнути шкоди для серця і печінки, а новий препарат зможе вберегти людину від важких захворювань цих органів.

Дане відкриття допоможе зменшити смертність і проблеми зі здоров'ям від вживання алкоголю по всьому світу, вважають вчені. Повідомляється, що напої на основі синтетичного алкоголю можуть з'явитися на ринку вже до 2050 року.

Источник: expres.ua